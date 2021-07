Novabee: parte il piano di assunzioni e sviluppo dell’azienda partecipata da Novavision Group. Siglata importante partnership con l’azienda farmaceutica Eutylia

Condividi

NAPOLI, 2 LUGLIO 2021 – Novabee, azienda con quartier generale a Napoli, con competenze in ambito commerciale e che ha come core business la distribuzione dei prodotti di Novavision Group sul territorio italiano, ha avviato un piano di sviluppo che comporta una forte crescita del proprio organico su scala nazionale, grazie all’introduzione di oltre trenta nuovi informatori scientifici. Sono oltre trenta le prime assunzioni effettuate in poche settimane ed altre decine ne verranno attivate nei prossimi mesi. Tutto parte da un progetto che è stato realizzato in seguito ad un accordo strategico, stipulato con l’azienda partenopea farmaceutica EuTylia. Una partnership che si traduce in particolare nella commercializzazione di un device prodotto da Novaclinical, la business unit che si occupa di ricerca e sviluppo di device medicali di Novavision. Parliamo di Eva la soluzione efficace e non ablativa per le più diffuse patologie vulvo-vaginali. “Il piano di sviluppo commerciale dell’azienda – afferma Antonio Vitiello, CEO di Novabee – procede esattamente come previsto. Crediamo molto nell’accordo stretto con Eutylia e siamo sicuri che il mercato risponderà a questa iniziativa positivamente, portandola a riscuotere lo stesso successo già sperimentato dai nostri device”. “Siamo molto orgogliosi di questa partnership – sottolinea invece Vitale Esposito, CEO di EuTylia – l’unione tra la rete commerciale di Novabee e la nostra, già affermata in ambito nazionale nel settore farmaceutico-ginecologico, ci porterà a raggiungere gli obiettivi prefissati”.

loading...