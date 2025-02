Notte tranquilla per Papa Francesco, Vaticano: “Ora sta riposando”

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Come nei giorni scorsi, la notte è trascorsa tranquilla e il Papa ora sta riposando”. Lo fa sapere il Vaticano nell’ultimo aggiornamento sulle condizioni di salute di Papa Francesco ricoverato al Gemelli. Nel bollettino medico della serata di ieri si spiegava che le “condizioni cliniche del Santo Padre si confermano in miglioramento “. Ieri ha “alternato ossigenoterapia ad alti flussi con ventimask”. “In considerazione della complessità del quadro clinico, sono necessari ulteriori giorni di stabilità clinica per sciogliere la prognosi”, spiegava il bollettino nel riferire che il Papa aveva dedicato “la mattina alla fisioterapia respiratoria alternandola al riposo, mentre il pomeriggio dopo una ulteriore seduta di fisioterapia" si era “raccolto in preghiera nella Cappellina dell'appartamento privato sito al 10° piano, ricevendo l’Eucarestia; quindi si è dedicato alle attività lavorative”. —[email protected] (Web Info)

