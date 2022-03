Condividi

Serata di beneficenza per il Reparto Oncologico dell’Ospedale di Siena

9 aprile 2022 – Antico Granaio Monteaperti,

Castelnuovo Berardenga (SI)

L’OZIO DEI FRATI DI SIENA, in collaborazione amichevole con l’agenzia letteraria Editreal e la casa editrice Bonfirraro Editore, organizza una cena in ricordo delle vittime del Titanic, al 110° anniversario dell’affondamento del transatlantico più famoso del secolo scorso.

La cena, dove è richiesto l’abito scuro*, avrà luogo sabato 9 aprile 2022 alle ore 19:30 presso Antico Granaio Monteaperti – Piazza Violante di Baviera, 2 – Loc. Monteaperti 53019 Castelnuovo Berardenga (SI).

Lo scopo dell’evento sarà quello di raccogliere fondi per il REPARTO ONCOLOGICO dell’Ospedale di Siena diretto dal Prof. Roviello.

«Ormai da anni associo il mio lavoro alle donazioni: aiutare il prossimo dovrebbe essere un dovere morale per tutti, una missione umana verso la comunità, ma talvolta manca l’idea o l’occasione giusta per farlo. La notte degli abissi serve a questo, a non dimenticare il passato e a non sorvolare sul presente: raccogliere fondi per il Reparto Oncologico dell’ospedale di Siena è un piccolo grande passo per aspirare a un futuro migliore. E io credo in un futuro migliore», afferma Michela Tanfoglio, CEO dell’agenzia EditReal.

Ospiti della serata commemorativa il Prof. Claudio Bossi, storico riconosciuto a livello europeo dalle massime istituzioni e lo scrittore Massimo Gagliardini, autore del romanzo GELIDI ABISSI, caso letterario 2021, edito dalla casa editrice Bonfirraro Editore.

Guest star della serata, l’attore PAOLO CONTICINI.

La serata comprenderà aperitivo, cena, riproduzione teatrale, musiche, presentazione storico-letteraria, omaggio per gli ospiti e open bar.

La serata è aperta a tutti.

*Si richiede abito da sera

