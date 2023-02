Notte Champions. Un Napoli galattico sbanca Francoforte

Condividi

di Luca Muratgia.

Negli ottavi di finale di Champions, un Napoli straripante annichilisce le resistenze dell’Eintracht Francoforte con una prestazione da squadra di livello assoluto. Ormai si sprecano gli aggettivi per definire e delineare i connotati di una squadra che sta sorprendendo non solo in Italia ma nell’intero panorama calcistico mondiale. Eppure l’incontro di ieri vedeva gli azzurri confrontarsi con un avversario di tutto rispetto, l’Eintracht veniva giustamente presentata come una squadra temutissima, campione in carica dell’Europa League, a soli 5 punti di distacco dalla prima il classifica nel campionato tedesco e capace di imporsi addirittura sul campo dei mostri sacri del Bayern Monaco, una squadra che fa della fisicità e dell’intensità le proprie armi principali, allenata da un maestro come Glasner. Insomma sussistevano, alla vigilia, tutti i presupposti affinché il Napoli incorresse in difficoltà importanti contro una squadra, tra l’altro, dotata di una maggiore esperienza in campo internazionale rispetto agli azzurri. Il campo invece ha certificato una superiorità netta, assoluta, inequivocabile, addirittura imbarazzante, già l’aleggiare nell’ambiente, tra tifosi e squadra, di quel pizzico di rammarico per non aver realizzato lo 0-3 che avrebbe inevitabilmente archiviato la pratica in chiave qualificazione, la dice lunga, anzi la dice tutta, sul dominio sconcertante dei partenopei favorita ulteriormente dall’espulsione di Kolo Muani che ha consentito al Napoli i giocare in superiorità numerica per circa mezz’ora.

L’inizio dell’incontro non è stato semplice, con gli uomini di Spalletti incapaci di trovare sbocchi ed affondare colpi anche per l’atteggiamento tattico dei tedeschi, un 5-4-1 ultra difensivo ad aspettare gli avversari per poi ripartire con la velocità impressionante di Kolo Munari. I teutonici tra l’altro, creano una sorta di gabbia attorno a Lobotka, il faro imprescindibile del gioco azzurro e approfittano della serata non entusiasmante di Kvaratskhelia.

Ma la forza del Napoli, ciò che lo rende ingestibile, sono le alternative, sia negli uomini che negli schemi di gioco. E ieri sera si è avuto modo di ammirare un Lozano in versione fenomeno, il messicano ha demolito in pochi minuti la difesa tedesca con la sua velocità incontenibile. Dapprima a tu per tu col portiere coglie un palo clamoroso, sulla ribattuta Osimhen anticipa il difensore che gli rifila un calcione determinando l’inevitabile calcio di rigore ma Kvaratskhelia dal dischetto si fa ipnotizzare da Trapp che gli devia il tiro in calcio d’angolo. Ma la personalità della squadra emerge proprio in questa circostanza, lungi dall’abbattersi per la clamorosa occasione fallita, i partenopei si scatenano, sempre con l’indiavolato Lozano che riconquista caparbiamente il pallone, si invola sulla fascia e serve ad Osimhen la palla dello 0-1. Pochi minuti dopo la scena di ripete, ancora Lozano serve ad Osimhen la palla del possibile 0-2 ma il nigeriano viene pescato in fuorigioco per una questione di pochi centimetri. La seconda frazione di gioco certifica il predominio azzurro favorita, come sopra riportato, dall’espulsione di Kola Munari per un’entrata con piede a martello su Anguissa. Ancora Kvaratskhelia a tu per tu con Trapp si fa ribattere il tiro a botta sicura ma poi si riscatta servendo in pregevole assist di tacco a Di Lorenzo che di precisione, in diagonale, realizza lo 0-2. A questo punto il Napoli potrebbe dilagare ma si limita ad amministrare il vantaggio con un possesso palla pressoché totale. Gli uomini di Spalletti non riescono ad affondare il colpo finale che avrebbe messo una seria ipoteca sul passaggio del turno.

Nelle dichiarazioni del post gara, bene ha detto Spalletti, la qualificazione non è ancora ottenuta e nella gara di ritorno, il 15 marzo al Maradona, servirà una prestazione con la medesima attenzione, applicazione e concentrazione, la Champions non ammette cali di concentrazione e occorrerà il 101% per ottenere lo storico passaggio ai quarti.