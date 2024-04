0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Le autorità della Norvegia hanno ordinato questa mattina la chiusura temporanea della sede del Parlamento a seguito di un allarme bomba, a seguito del quale comunque le forze di sicurezza non hanno individuato al momento nessun indizio riguardo ad un rischio reale. La decisione di chiudere il Parlamento è stata presa, ha spiegato un responsabile della polizia, Svend Bjelland, dopo che ad una prima minaccia, arrivata la notte scorsa, ne ha fatto seguito un'altra questa mattina pubblicata su Internet. Secondo le fonti citate dal giornale Aftonbladet', si esortava a non entrare in Parlamento alle 10. A questo punto, la polizia ha deciso per la chiusura del Parlamento, mobilitando un massiccio dispositivo di sicurezza anche intorno all'edificio, dove diverse vie sono state chiuse. Il presidente del Parlamento, Masud Gharahkhani, ha sottolineato la gravità di questo tipo di minacce contro il "cuore della democrazia". —internazionale/[email protected] (Web Info)

