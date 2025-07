Norrie-Musetti: orario, precedenti e dove vederla in tv

0 minuto di lettura

Lorenzo Musetti torna in campo a Washington. Il tennista azzurro, reduce dall'eliminazione al primo turno di Wimbledon contro il georgiano Nikoloz Basilashvili, è pronto al rientro dopo aver recuperato dall'infortunio che l'aveva costretto al ritiro nella semifinale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz, condizionandone inevitabilmente il percorso a Londra. Musetti sfiderà oggi, martedì 22 luglio, il britannico Cameron Norrie nel secondo turno dell'Atp 500 – in diretta tv e streaming. La sfida tra Norrie e Musetti è in programma oggi, martedì 22 luglio, alle ore 20. I due tennisti si sono sfidati in due match, con entrambi i precedenti che sono stati vinti dall'azzurro. L'ultimo incontro risale al terzo turno del Roland Garros 2023, quando Musetti si impose in tre set. Norrie-Musetti sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e su TennisTv. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

