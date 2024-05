1 minuto di lettura

La separazione delle carriere, auspicata da tanti, si farà?

“È un provvedimento epocale, la separazione delle carriere è una tesi che sostengo da 25 anni: attua il principio fondamentale del processo accusatorio voluto da Vassalli, mutuato dall’ordinamento anglosassone”. Così il ministro della giustizia, Carlo Nordio

“Attenzione. Lo dico specialmente agli addetti ai lavori. Il disegno di legge Nordio NON contiene affatto la separazione delle carriere tra pm e giudici. Contiene norme di modifica costituzionale che, in qualche modo presuppongono o prefigurano tale separazione ma certamente non la prevedono né la introducono. La effettiva separazione delle carriere necessita infatti di un disegno di legge ordinaria che introduca il doppio concorso, uno per diventare pm e l’altro per diventare giudice, e la assoluta impossibilità, una volta vinto uno dei due concorsi, di transitare da una carriera all’altra. Tutto ciò non c’è nel ddl Nordio che, quindi, come ho già scritto, resta una mera manifestazione di intenti senza alcuna portata pratica.

Senza separazione delle carriere la riforma Nordio è un coitus interruptus! Comunque, siamo lontani anni luce dalla sola cosa seria da fare, ossia espungere il pm dall’ordine giudiziario, in piena attuazione dell’articolo 107,c.4, della Costituzione.”

Luigi Bobbio, magistrato e già senatore della Repubblica

E poi sullo sciopero annunciato…

“Lo sciopero indetto/minacciato dalla Associazione nazionale magistrati contro la riforma Nordio è tanto patetico quanto anticostituzionale nella misura in cui l’associazione che riunisce i titolari di un altro potere dello Stato tende a interferire sull’esercizio del potere legislativo cercando di limitarlo, condizionarlo e comprimerlo.”

