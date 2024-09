Nordcorea, Kim avverte: “Amplieremo arsenale armi nucleari”

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La Corea del Nord amplierà il suo arsenale di armi nucleari. Ad annunciarlo è stato il leader di Pyongyang, Kim Jong un, citato dall'agenzia di stampa statale KCNA, nel corso di un incontro con alti funzionari del partito e del governo in occasione del 76mo anniversario della fondazione del regime. "Stiamo portando avanti perfettamente la politica di costruzione delle forze armate nucleari attraverso l'aumento del numero di armi nucleari secondo una progressione geometrica", ha dichiarato Kim, che ha poi accusato non meglio precisate forze 'ostili' di voler attaccare la Corea del Nord con armi nucleari. Intanto Russia e Corea del Nord continueranno a rafforzare la loro partnership strategica globale, che è in linea con il percorso per garantire sicurezza e stabilità nella penisola coreana e nell'Asia nord-orientale. Lo ha affermato – ha scritto ieri l'agenzia nordcoreana Kcna – il presidente russo Vladimir Putin nel telegramma di congratulazioni al leader nordcoreano Kim Jong Un in occasione dell'anniversario della fondazione. "Le relazioni tra i nostri Paesi, basate su eccellenti tradizioni di amicizia e buon vicinato, sono ad alto livello: ciò è stato pienamente confermato dai nostri recenti negoziati costruttivi e sostanziali a Pyongyang", ha aggiunto Putin. "Sono certo che, con sforzi congiunti, continueremo a rafforzare gradualmente la partnership strategica globale tra Russia e Corea del Nord. Questo, senza dubbio, soddisfa gli interessi fondamentali dei nostri popoli ed è in linea con il percorso per garantire sicurezza e stabilità nella penisola coreana e nella regione dell'Asia nord-orientale in generale". —internazionale/[email protected] (Web Info)

