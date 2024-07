Nordcorea, figlia di Kim “addestrata” per essere prossimo leader

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La figlia adolescente del leader nordcoreano Kim Jong Un, Kim Ju-ae, verrebbe 'istruita' per diventare il prossimo leader. Lo ha riferito l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, citando fonti di intelligence di Seul.

Kim Ju-ae sarebbe nata nel 2013 e la sua prima volta in pubblico risale al novembre del 2022. L'occasione era il lancio di un missile intercontinentale. Da allora, evidenzia la Yonhap, le sue attività in pubblico sono state soprattutto a eventi 'militari'. Inoltre ormai i media nordcoreani si riferiscono a lei come la "rispettabile" figlia di Kim. Non più l' "amata". Tutto alimenta le voci sugli scenari della successione. Secondo Cho Tae-yong, prescelto per la guida dei servizi d'intelligence della Corea del Sud (Nis), "sulla base delle analisi delle sue attività in pubblico e del livello di rispetto nei suoi confronti, Kim Ju-ae appare come il successore più probabile". Tuttavia, ha evidenziato, per l'intelligence nulla viene escluso anche perché Kim è giovane e "apparentemente" – riporta la Yonhap – non soffre di problemi di salute. Ci sono anche molte altre variabili, compresa l'esistenza di fratelli (secondo Cho, si ritiene che il leader nordcoreano abbia un altro figlio del quale non si conosce il sesso). Ma almeno sinora l'intelligence sudcoreana aveva ritenuto "prematuro" ipotizzare un 'trono' per Kim Ju-ae in una società patriarcale come quella nordcoreana. Il leader nordcoreano è al potere dal 2011 dopo la morte del padre Kim Jong-il, che a sua volta aveva 'ereditato' la Corea del Nord dal padre Kim Il-sung, il 'presidente eterno'. —internazionale/[email protected] (Web Info)

