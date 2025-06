‘Nonno Putin’, la rivelazione: “Ho una nipote e parla cinese”

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

Nonno Vladimir Putin. Il 72enne presidente russo, nel corso dell'incontro con i rappresentanti delle agenzie stampa straniere, per la prima volta rivela di avere una nipote. Nome e età della bambina non sono note, ma il leader del Cremlino rivela altri dettagli. "Ho detto che alcuni miei familiari parlano cinese, ma ho mancato di ricordare che si tratta di mia nipote. Ha un'insegnante di Pechino e parla cinese", dice il presidente russo. "Anche mia figlia ha iniziato a studiare cinese di sua iniziativa. Voleva farlo e si è rivolta ad un'insegnante", spiega Putin, evidenziando che "l'interesse per la lingua cinese in Russia è in crescita costante". Putin nel 1983 ha sposato Ljudmila Skrebneva, da cui ha divorziato nel 2014 secondo le informazioni disponibili. La coppia ha avuto due figlie, Maria Vorontsova, nata nel 1985, e Ekaterina Tikhonova, nata nel 1986. E' presumibile che una delle due donne sia la madre della bambina a cui Putin fa riferimento. Al presidente russo viene attribuita da anni una relazione consolidata con l'ex ginnasta Alina Kabaeva. I due figli nati dal legame – Ivan e Vladimir, nati nel 2015 e nel 2019 – vivrebbero nella residenza di Valdai. —internazionale/[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.