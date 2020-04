Nonno (FDI): “stamattina donate mascherine a guardie carcerarie e polizia municipale”

Condividi

“Questa mattina ho personalmente donato mascherine ad alcune rappresentanze sindacali della polizia municipale, delle guardie carcerarie e ad alcuni cittadini del quartiere Pianura di Napoli che nelle scorse settimane me le avevano richieste, essendone stati da sempre sprovvisti.

Una distribuzione necessaria, specie per le guardie carcerarie, e simbolica volta a richiamare l’attenzione sul fatto che, in particolar modo queste ultime, ad oggi non hanno avuto alcuna risposta dalle istituzioni rispetto alle richieste di materiale di protezione necessario a svolgere in sicurezza il proprio lavoro.

Questo di stamane rappresenta il primo step di una serie di distribuzioni di materiale di protezione individuale, a norma, che faremo sul territorio, grazie ad una filiera di solidarietà attivata nelle scorse settimane”.

È quanto fa sapere in una nota Marco Nonno, consigliere comunale di Napoli di Fratelli d’Italia.