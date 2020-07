Nonno (Fdi): “pedaggio tangenziale ‘rapina’ ai napoletani”

“Il pedaggio sulla tangenziale è una ‘rapina’ ai napoletani.

L’Unione europea si è pronunciata, è unico caso in Italia.

Nemmeno il Grande Raccordo di Roma, che per lunghezza chilometrica misura tre volte la tangenziale napoletana, è a pagamento.

Bisogna eliminare questa misura iniqua, ingiusta. Dannosa.

Una battaglia giusta che le istituzioni hanno il dovere di affrontare, nell’esclusivo interesse dei cittadini”.

È quanto dichiara in una nota Marco Nonno, consigliere comunale di Napoli di Fratelli d’Italia.

