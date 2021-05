Nonno (Fdi): “domani in delegazione presso l’impianto sportivo di Cercola, esempio virtuoso di gestione privata di bene pubblico

Condividi

“Domani, venerdì 28 maggio, mi recherò insieme alla dott.ssa Celentano presso l’impianto sportivo comunale di Cercola, assegnato in concessione all’ATI Consorzio Terzo Settore/Molinari Volley, esempio di come il pubblico ed il privato possano lavorare sinergicamente al fine di rendere operativi e fruibili spazi indispensabili per la vita sociale dei cittadini e dei nostri giovani.

Un’eccellente esempio di come lo sport va gestito, immagine dell’Italia che ammiro. Sapere che sui nostri territori vi siano spazi che coinvolgono molti ragazzi in discipline sportive mi inorgoglisce e mi incentiva a sviluppare ulteriori progetti condivisi per le crescita della cittadinanza, consapevole di quanto lo sport sia fondamentale nel processo di sviluppo culturale del paese e nel tenere i nostri giovani lontani dalla strada, dandogli disciplina e formazione”.

È quanto dichiara in una nota Marco Nonno, consigliere regionale della Campania di Fratelli d’Italia

loading...