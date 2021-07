Nonno e Patriarca (cons. regionali della Campania): “vergognoso che nessuna autorità istituzionale abbia accolto militari di ritorno da Afghanistan”

Condividi

“Riteniamo inaccettabile che non vi sia stata alcuna rappresentanza istituzionale ad accogliere il Comandante della Brigata Folgore insieme all’ultima aliquota di uomini ed alla Bandiera di guerra del 186^ Rgt. di rientro dalla missione in Afghanistan, da poco conclusa per i nostri militari. Evidentemente non sono bastate decine di vittime tra i nostri uomini in missione di pace per smuovere dalla sedia alcun rappresentante ministeriale, a differenza di quanto avvenne quando fu liberata la cooperante convertita all’Islam ed “innamorata” del mondo che la aveva tenuta prigioniera per 18 mesi. All’epoca tutte le massime cariche dello Stato fecero a gara per poter sfilare in passerella, nonostante la vicenda a dir poco opaca.

Siamo con la mente e con il cuore vicini alle donne ed agli uomini delle nostre Forze Armate che anche durante questa missione hanno tenuto alto l’onore della nostra Nazione. Porteremo, dal consiglio regionale della Campania, attraverso le giuste iniziative istituzionali, la questione ai massimi livelli”.

È quanto dichiarano in una nota congiunta i consiglieri regionali della Campania Marco Nonno ed Annarita Patriarca.

