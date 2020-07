Nonno e Bellerè: “Sergio Rastrelli candidato Sindaco di Napoli”

“Sergio Rastrelli può essere senza ombra di dubbio il possibile candidato alla carica di sindaco di Napoli per il centrodestra”.

A dichiararlo in una nota sono Marco Nonno, consigliere comunale di Fratelli d’italia candidato alle prossime regionali e l’avvocato Giovanni Bellerè, penalista già consigliere provinciale per tre consiliature.

“L’idea è nata dopo le dichiarazioni dello stesso Rastrelli che ha declinato l’invito di Forza Italia di capeggiare la lista degli azzurri e sopratutto -aggiungono Nonno e Bellerè- perché girando in questi giorni la città di Napoli per la campagna elettorale delle Regionali, il nome di Rastrelli riaccende, volendo chiosare Tolkien, cuori al valore di un tempo in un mondo che si raggela”.