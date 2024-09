Non solo Maneskin, Damiano David annuncia il debutto da solista: ecco ‘Silverlines’

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Dopo aver calcato i più importanti palchi internazionali e aver scalato le classifiche di tutto il mondo con i Maneskin, Damiano David annuncia il suo debutto solista con 'Silverlines' (Sony Music Italy/Arista Records), nuovo brano prodotto dal cantautore e produttore inglese Labrinth, in uscita in tutto il mondo venerdì 27 settembre. Una carriera a dir poco straordinaria, quella di Damiano David: dalle strade di Roma, dove ha iniziato il suo percorso, fino al successo internazionale che lo ha portato ad affermarsi in poco tempo come una vera e propria star nella scena musicale mondiale. Cantautore, frontman e inconfondibile voce dei Måneskin, Damiano David ha ricevuto ovunque premi e riconoscimenti, raccogliendo consensi da pubblico e critica. Ora è pronto a intraprendere questo nuovo progetto solista, nato dalla necessità di esprimere una parte più personale e intima di sé. Dopo i primi teaser condivisi la scorsa settimana sui suoi profili social, che hanno mandato in fibrillazione i fan di tutto il mondo, è stato pubblicato un video in cui Damiano ha fatto accenno a questo nuovo capitolo molto personale in inglese: "Ho viaggiato in tutto il mondo per trovare la mia voce, solo per finire dove tutto è iniziato" concludendo con "oggi è il primo giorno della mia vita". —[email protected] (Web Info)

