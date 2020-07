“Non mi ricordo più di te” di Silvia J.

Condividi

a cura del blog “Il libro sulla finestra”

Brillante, vagamente dissacratore e decisamente romantico, “Non mi ricordo più di te” è l’incarnazione della commedia romantica per eccellenza. Leggero e “senza pretese”, è la lettura adatta a ogni lettrice di romance che si rispetti. D’altronde i presupposti ci sono tutti: amore, ironia, equivoci, un antagonista “coi fiocchi” e qualche sfumatura erotica che, si sa, non guasta mai.

Un esordio col botto per un’autrice ancora sconosciuta, ma, senza ombra di dubbio, molto promettente. Una storia originale e fresca, perfetta per l’estate ormai alle porte.

Titolo: Non mi Ricordo più di Te

Serie: The misunderstanding series

Autore: Silvia J.

Genere: commedia romantica

Data d’uscita: 4 giugno 2020

Prezzo: € 0,99 ebook, € 11,00 cartaceo

Disponibile su Amazon in formato digitale e cartaceo

TRAMA:

Complice una serata sopra le righe e qualche cocktail di troppo, Joy, trentuno anni, make up artist, fa fatica a mettere assieme i pezzi della sua nottata brava.

Eppure qualcosa di importante era successo, qualcuno quella notte era entrato nella sua vita.

Il caso si divertirà a complicare ulteriormente le cose e, come se non fosse già abbastanza, ci penseranno un’amica tutta matta, una perfida manager e soprattutto un “imprevisto”, a rimescolare in tavola le carte di un gioco che sembrava concluso ancor prima di cominciare.

Link all’acquisto: https://tinyurl.com/y7yj87ly

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/