Non è un sogno: l’amore come esigenza vitale nel nuovo singolo di Ilenya

“Mi piacerebbe che le persone ascoltassero questa canzone e si identificassero in essa. Ogni persona, in qualsiasi tipo di relazione, deve essere accettata per quella che è, nonostante le cicatrici che porta dentro. Tutto questo, insieme al rispetto e alla libertà individuale, sono ingredienti indispensabili per poter sognare di volare e raggiungere il proprio “Big Ben”.

Vivo l’amore come un’esigenza vitale, libero sotto ogni forma, senza alcun pregiudizio, perché solo così sia possibile viverlo fino in fondo”.

Ilenia Smedile, in arte Ilenya, di origine siciliana, nasce a Milano il 20 Ottobre 1989. Inizia a studiare pianoforte a 8 anni, per poi proseguire gli studi di canto, recitazione e interpretazione con il maestro Gianluca Valenti. Nel 2015 frequenta il corso di Didattica del Canto Moderno presso il VMS di Loretta Martinez. Nel 2019 frequenta l’Albero del Canto con Paola Folli e nel 2020 inizia il corso di laurea in CANTO POP/ROCK presso il Conservatorio Arrigo Boito di Parma. Il 31 Maggio 2019 esce il suo primo singolo, fra il cuore e una nuvola, scritto insieme a Luca Sala, noto autore fra gli altri Emma,Tiromancino e Ivana Spagna. Il 20 Dicembre 2019 pubblica una versione adattata in lingua italiana del brano “Writing’s On The Wall” di Sam Smith, dal titolo è scritto dentro me. Il 6 marzo 2020 pubblica il nuovo singolo #cipensoioame. Il singolo, interamente autoprodotto ed indipendente, è stato scritto dalla stessa Ilenya, in collaborazione con Daniele Piovani e Massimo Tornese e vanta quasi 100000 visualizzazioni su youtube. L’8 Maggio 2020 esce l’album solidale Divani & Balconi – Aria di canzoni. Un’idea di Aldo Giordano, arrangiatore e pianista, titolare dell’etichetta 802Records, con la collaborazione artistica di Roberto Costa, produttore di Lucio Dalla, Ron, Luca Carboni e molti altri. L’album si compone di dodici tracce di varia ispirazione, tra cui ti guardo e vedo noi, brano scritto dalla stessa Ilenya in collaborazione con Daniele Piovani e arrangiato da Aldo Giordano e Roberto Costa. Il 3 Luglio 2020 esce il brano l’estate è qui, singolo estivo che vede Ilenya in collaborazione con la cantautrice Giulia Ciaroni. In quel periodo l’artista è seguita nel suo percorso da Patrizia Faiello, con la quale partecipa alle selezioni Sanremo Giovani 2020. Il brano è stato composto da Andrea Gallo, autore tra gli altri di Mina e Celentano, Mietta e Viola Valentino, Daniele Piovani e la stessa Ilenya per l’etichetta World Fonogram Records. La produzione artistica, invece, è stata curata da Manuel Bongiorni. A dicembre 2020 pubblica preghiera, brano di ispirazione Natalizia. Ilenya è anche autrice per altri giovani artisti; con Luca Sala ha scritto testo e musica di abitudine per Greta Giordano (The Voice Of Italy 2019).