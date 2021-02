Nomine Lega, Zinzi: “Auguri ai neo coordinatori, ora tutti al lavoro per la Campania”

Condividi

“Buon lavoro al collega Attilio Pierro e a Tina Donnarumma e Francesco Pinto. A loro va l’in bocca al lupo per l’impegno assunto nel coordinare le attività nelle province di Napoli e Salerno sotto l’attenta guida del coordinatore regionale Valentino Grant. Saranno aiutati dai tanti attivisti della Lega che giorno dopo giorno animano quello che è il primo partito in Italia con Matteo Salvini e che si sta radicando sempre più nella nostra regione. Avranno sempre al loro fianco il gruppo regionale per costruire tutti insieme una Campania migliore”.

Così il capogruppo della Lega in Regione Campania, Gianpiero Zinzi

