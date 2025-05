Nomine DG della Sanità in Campania, Aliberti: “De Luca continuera’ a governare rinnovando i vertici apicali della sanita’ prima delle elezioni”

1 minuto di lettura

Scafati , 8 maggio 2025 – Relativamente alla scadenza prevista ad agosto degli attuali incarichi Asl e alla possibile intenzione del Presidente De Luca di rinominare prima delle prossime elezioni regionali i direttori sanitari, il Sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti: “Entro agosto saranno al lavoro nelle cinque province della Campania i nuovi direttori generali, una mossa del Governatore che sa tanto di intenzione di continuare a gestire la sanità anche da governatore mancato, avendo in questo modo a disposizione un esercito di uomini da lui nominati nelle posizioni apicali.

La Sanità non può essere terreno di giochi di potere. Se ciò accadesse sarebbe un atto di grande scorrettezza istituzionale che sottrarrebbe al prossimo governo regionale la possibilità di mettere in campo una propria strategia dopo dieci anni di gestione sanitaria assolutamente fallimentare.

Nominare i direttori generali delle aziende ospedaliere alla vigilia delle elezioni è una forzatura finalizzata ad un consenso clientelare che serve soltanto a rafforzare la figura di De Luca in vista delle elezioni regionali, pur non essendo lui il candidato alla presidenza.

Credo che su questa vicenda dovrebbe intervenire anche il governo prima che accada l’irreparabile: la soluzione potrebbe essere una proroga dei direttori sanitari fino alle nuove votazioni per non rischiare di ritrovarci nei prossimi cinque anni una gestione della Sanità corazzata: torni, invece a servire i pazienti e non la politica”.

