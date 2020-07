Nola. Sequestrate 65 tonnellate di rifiuti abbandonati – denunciato responsabile

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sottoposto a sequestro nel nolano 65 tonnellate di rifiuti.

In particolare, i finanzieri del Gruppo di Nola hanno scoperto materiale ferroso, elettrodomestici, pneumatici e materiale plastico abbandonati su un’area recintata di circa 800m2.

Sequestrata anche l’intera superficie illecitamente adibita a deposito incontrollato.

Il responsabile, un 57enne di Nola, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per violazioni al Testo Unico sull’Ambiente.

