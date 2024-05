0 minuto di lettura

Condividi

La cultura vince, se hai cultura puoi affrontare qualsiasi cosa”

Le parole del Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, ieri al museo archeologico di Nola.

“Con il suo intervento dimostra la rinnovata sensibilità del Governo sui temi del nostro territorio.

Un incontro che ho richiesto e che è stato fortemente sostenuto dal Coordinatore Provinciale On.le Michele Schiano di Visconti.” Così Maurizio Barbato, architetto e responsabile Fratelli d’Italia a Nola.

Un evento interessante che ha visto la partecipazione dei cittadini nolani, da sempre sensibili alla cultura e alle tradizioni antiche della propria terra. Un vero e proprio focus sul patrimonio culturale materiale ed immateriale dell’agro nolano.

Con una chiara descrizione storica della città Giacomo Franzese, direttore del museo archeologico di Nola, e Mario Cesarano, funzionario archeologico, si è aperto un dibattito vivo che ha confermato il valore dell’arte in tutte le sue forme.

Una serata conclusa con il Ministro che ha passeggiato per un breve tratto dela città insieme a Maurizio Barbato.

“Da quanto tempo non vedevate un Ministro della Cultura per le strade di Nola…”

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.