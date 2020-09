Nola (NA). Al via l’edizione 2021 del premio artistico letterario “Scriptura”

Condividi

POESIA a tema libero – A) Adulti; B) Giovani (dai 18 ai 25 anni); C) Studenti Scuola Secondaria di II Grado; D) Studenti Scuola Secondaria di I Grado.

POESIA a tema “La vita per gli altri” – E) Sezione speciale “Maria Teresa Allocca : una vita per gli altri” a cura della prof.ssa Carolina Romano. (solo per gli Studenti di Scuola Secondaria di I Grado).

F) POESIA a Valore Religioso G) POESIA in lingua straniera con traduzione in italiano a opera dello stesso autore

H ) POESIA in vernacolo con traduzione in italiano a opera dello stesso autore

Per le sezioni A, B, C, D, E, F, G, H, si partecipa con un solo testo, inedito e mai premiato, che non superi la lunghezza di trenta versi.

I) SILLOGE di poesie in lingua, inedita e mai premiata; max 20 poesie che non superino i 600 versi. Al vincitore unico della sezione I, pubblicazione della silloge in cinquanta copie (I Quaderni Letterari Collana Scriptura IOD edizioni).

RACCONTO a tema libero: L) Adulti; M) Giovani (dai 18 ai 25 anni); N) Studenti Scuola Secondaria di II Grado; O) Studenti Scuola Secondaria di I Grado. Per le sezioni Racconto, partecipare con un racconto in lingua, inedito e mai premiato, che non superi le tre cartelle dattiloscritte (5400 battute).

P) SILLOGE di racconti in lingua, inedita e mai premiata; max 6 racconti che non superino le 18 cartelle (33.000 battute circa). Al vincitore unico della sezione P, pubblicazione della silloge in cinquanta copie (I Quaderni Letterari Collana Scriptura IOD edizioni). Q) NANORACCONTO – da un’idea dello scrittore Pietro Damiano: inviare un racconto, a tema libero, che non superi i 250 caratteri (spazi inclusi). R) MONOLOGO TEATRALE: presentare un monologo, inedito e mai premiato, della lunghezza di una cartella( circa 1800 battute). S) OBIETTIVO … POESIA (Adulti); T) OBIETTIVO … POESIA (Giovani):

presentare una fotografia a tema libero, in BN o colore, in digitale o con tecnica tradizionale. La foto, inedita e mai premiata, dovrà essere corredata dal titolo e da almeno un verso. L’autore sarà responsabile delle eventuali liberatorie rilasciate dai soggetti ripresi, liberando di fatto l’organizzazione da responsabilità e obblighi derivanti. Le opere presentate non verranno restituite.

U) ESECUZIONE MUSICALE: per studenti presso Licei musicali e scuole medie a indirizzo musicale. Presentare l’esecuzione di un brano strumentale di musica classica, della durata max dieci minuti, invio con video you tube (link di accesso alla visione del video). Il video dovrà essere realizzato con audio e video di alta qualità, unica inquadratura di profilo, esecuzione integrale senza tagli e interruzioni

Art. 4 Modalità di invio: elettronico: il testo, anonimo, dovrà essere allegato alla e-mail in formato WORD e trasmesso entro il 15 gennaio 2021 a [email protected] ;

cartaceo: dell’opera dovrà essere inviata una sola copia,, anonimea, e dovrà pervenire, entro il 15 gennaio 2021, al seguente indirizzo: Anna Bruno, via G. Marconi, 245 – 80030 Mariglianella (NA).

In entrambe le modalità di invio, allegare la scheda di partecipazione compilata e firmata, pena l’esclusione,

(da richiedere alla Segreteria del Premio). Per informazioni : Anna Bruno cell. 3388021032 .

Art. 5 L’operato dei componenti le Commissioni esaminatrici, i cui nomi saranno resi noti nel corso della cerimonia di premiazione , è insindacabile e inappellabile.

Art .6 Le opere premiate saranno pubblicate nell’Antologia del Premio Scriptura e sulla pagina fb del Premio Scriptura.

Art. 7 PREMI: Gli Autori delle opere premiate, presenti alla Cerimonia di premiazione, riceveranno premio personalizzato, copia dell’Antologia e diploma o attestato di selezione.

I vincitori delle sezioni Silloge riceveranno una pubblicazione premio in cinquanta copie.

Per la Sezione Speciale ( sez. E), il vincitore unico riceverà libri in premio.

Premio Speciale a cura di Giuseppe Vetromile: realizzazione di un Quaderno della Collana ” I Quaderni del Circolo Letterario Anastasiano“, in formato “pdf”, con l’inserimento di un massimo di dieci poesie dell’Autore, nota introduttiva e motivazione. Il Quaderno verrà pubblicato sul sito Transiti Poetici ( https://transitipoetici.blogspot.com/) e recapitato via email all’Autore, il quale ne potrà fare liberamente l’uso che riterrà più opportuno.

Gli Autori premiati, ma assenti, avranno diritto solo al diploma o all’attestato e a una copia dell’Antologia. Tra gli Autori vincitori del 1° premio sarà designato un Vincitore Assoluto. Ulteriori premi saranno assegnati da Associazioni ed Enti locali.

Art.8 La cerimonia di premiazione si terrà il 7 maggio 2021, a Nola, nella Chiesa dei S.S.Apostoli.

Art .9 Informativa ai sensi del nuovo Regolamento Europeo 2016/679 sulla Protezione dei Dati (GDPR) sulla Tutela dei dati personali: il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente alla gestione del concorso; con l’invio degli elaborati, il partecipante acconsente al trattamento dei dati personali

Art .10 La partecipazione al Concorso implica la completa e incondizionata accettazione di tutti gli articoli.

Art.11 L’Organizzazione si riserva il diritto di regolare, con successive norme, i casi non previsti nel presente bando.

Organizzatrice e coordinatrice, prof. Anna BRUNO

SCHEDA di PARTECIPAZIONE

Premio Scriptura Artistico Letterario Internazionale ed. 2021

SCRIVERE, OBBLIGATORIAMENTE, IN STAMPATELLO MAIUSCOLO

COGNOME …………………………………… NOME ………………………………………….

Per i Giovani : anno di nascita ……………………….. ………………………………………………

VIA …………………………………………………………………………… N.° …….……………

CITTA’ ………………………………………… CAP …………………………………………….

TEL. o CELLULARE ……………………………………………

E-MAIL …………………………………………………………

Per gli Studenti: classe e sezione ………………………………………………………………………………………

Scuola di appartenenza …………………………………………………………………………………………………..

Insegnante di riferimento ……………………………………………………………………………………

SEZIONE SCELTA PER LA PARTECIPAZIONE …………………………………………………………

TITOLO OPERA PRESENTATA …………………………………

TITOLO Sez. U Esecuzione Musicale con link di accesso a you tube

Il sottoscritto dichiara che l’opera presentata è di produzione propria, inedita e mai premiata e autorizza l’Organizzazione del Premio a utilizzarla per manifestazioni collaterali al concorso ; cede il diritto di pubblicazione sulla pagina fb del Premio, sull’Antologia e/o della silloge vincitrice senza avere nulla a pretendere come diritti d’autore dall’eventuale vendita. La proprietà letteraria rimarrà, sempre e comunque, dell’autore.

Firma…………………………………………………………..

Per gli studenti, anche FIRMA di un genitore

………………………………………………………….

loading...