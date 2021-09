Nola: Denunciato pregiudicato per possesso di droga e detenzione illegale di arma da sparo

Gli Agenti del Commissariato P.S. di Lauro hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino un pluripregiudicato 53enne di Nola, perché trovato in possesso di piante di marijuana, già in avanzato stato di fioritura. La sostanza psicotropa è stata rinvenuta al termine di una perquisizione domiciliare nel corso della quale i poliziotti, all’interno del garage pertinente l’abitazione, hanno rinvenuto una piccola serra artigianale con tutto l’occorrente per la coltivazione della droga. Ulteriori piantine di marijuana sono state rinvenute all’interno di un piccolo appezzamento di terreno adiacente, opportunamente recintato. Infine nell’abitazione del soggetto, è stata rinvenuta, all’interno di un cassetto, una pistola cal.7,65 irregolarmente detenuta. Il pregiudicato dovrà altresì rispondere del reato di possesso illegale di arma da sparo.