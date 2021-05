Nola: arrestato uno spacciatore

Condividi

Durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti del Commissariato di Nola hanno notato una persona che entrava in uno stabile di piazza Calabresi e un uomo che, affacciato ad un balcone di un’abitazione al piano terra, gli ha consegnato qualcosa in cambio di denaro.

I poliziotti li hanno bloccati rinvenendo indosso all’acquirente un involucro di hashish mentre nell’appartamento dell’uomo hanno sequestrato due stecche di un grammo circa di hashish e 210 euro.

L’uomo, un 35enne nolano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente mentre l’acquirente, un nolano di 48 anni, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

