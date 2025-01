Noisy Naples Fest presenta Afterhours in concerto all’Arena Flegrea il 23 luglio

2 minuto di lettura

Gli Afterhours tornano in concerto a Napoli per celebrare il ventennale dell’album “Ballate per Piccole Iene”: la band fondata da Manuel Agnelli si esibirà all’Arena Flegrea il 23 luglio, alle ore 21, all’ottava edizione del Noisy Naples Fest.

I biglietti per assistere all’unica data in Campania saranno disponibili a partire dalle ore 14 di venerdì 24 gennaio, sui circuiti www.etes.it, [mc2live.it/]mc2live.it/ e www.vivaticket.com/it e nei punti vendita autorizzati.

A 20 anni dalla sua prima pubblicazione, “Ballate per Piccole Iene”, uno degli album più iconici e rappresentativi della musica italiana, sarà ristampato in primavera in un’edizione speciale in uscita per USM / Universal Music Italia.

Per l’occasione Manuel Agnelli ha deciso di tornare sul palco con la band di allora, composta da Andrea Viti (basso), Dario Ciffo (violino, chitarra) e Giorgio Prette (batteria).

Qualche mese fa, quando è emersa la possibilità di ripubblicare “Ballate per Piccole Iene” – racconta Manuel Agnelli – continuavo a raccogliere richieste di ascoltarlo di nuovo live, integralmente. È stato in quel momento che mi è venuta l’idea che suonarlo dal vivo, con la band di allora, avrebbe dato un senso più profondo al tutto. È bastata una telefonata ai compagni di strada di quella stagione. Dopo due ore, la band era di nuovo riunita.

Questa è un po’ la “magia” del progetto Afterhours. È stato così tante cose, ha avuto così tante formazioni, che ti permette di rimetterti in strada senza contattare la nostalgia ma solo energie nuove.

La storica formazione sarà in tour in estate: 16 date per riportare live lo spirito e la forza di “Ballate per Piccole Iene”.

Il tour partirà da Bologna il 26 giugno e proseguirà per tutta l’estate arrivando anche a Napoli per unico esclusivo concerto il 23 luglio.

Pubblicato nel 2005 da Mescal e, distribuito in tutto il mondo nella sua versione inglese da One Little Indian (l’etichetta britannica dell’artista e performer islandese Björk), l’album raggiunse il secondo posto nelle classifiche di vendita italiane e portò gli Afterhours in tour in Europa, negli Stati Uniti, in Canada e Cina.

“Ballate per Piccole Iene” contiene capolavori come “Ballata per la mia piccola iena”, “Ci sono molti modi”, “Carne fresca” e “La vedova bianca”, ancora oggi parte importante del repertorio live di Agnelli solista e degli Afterhours.

La sua copertina iconica è realizzata in quattro versioni con foto di Guido Harari e artwork di Thomas Berloffa.

