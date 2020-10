Noi per Napoli Show in continua ascesa

Condividi

Il soprano Olga De Maio ed il tenore Luca Lupoli

In continua ascesa di successo,consensi, audience, il format tv Noi per Napoli Show, in onda sull’Emittente televisiva Campania Felix Tv, ( visibile sui canali 210,613,694 d.t.), ideato, curato e condotto dagli artisti lirici il soprano Olga De Maio ed il tenore Luca Lupoli,artisti del Teatro San Carlo e rappresentanti della stessa Associazione Culturale Noi per Napoli.

Il format, la cui peculiarità é che la Lirica, impersonata dagli stessi artisti, conduttori, incontra Arte,Cultura, Spettacolo, Società, Attualità ed Imprenditoria ed attraverso interviste, dibattiti, confronti dei personaggi che intervengono mette in contatto i diversi aspetti,linguaggi, caratteristiche della immensa ricchezza del background sociale,artistico e culturale della città di Napoli e di tutte le implicazioni che esprime al livello nazionale ed internazionale attraverso la forma comunicativa della musica, del belcanto e dell’opera lirica per una sua costante e crescente rivalutazione ed attualizzazione.

Tra i personaggi intervistati spiccano la cantante,conduttrice e scrittrice Luisa Corna, il tenore Fabio Armiliato, la cantante ed attrice Manuela Villa, lo scrittore Maurizio De Giovanni, il decano del giornalismo e direttore del tg 3 Rai Ermanno Corsi, l’ attrice Annamaria Ackermann .

Una delle puntate recenti è stata dedicata alla grande gloria partenopea di Enrico Caruso, presenti in studio il Prof Armando Jossa, fondatore del Premio ” Enrico Caruso da San Giovanniello a New “, il M° Christian Deliso,direttore d’orchestra napoletano, la giornalista e scrittrice Giuliana Covella, i rappresentanti del Comitato Organizzatore per le Celebrazioni di Enrico Caruso nel 2021 di Piedimonte Matese con il Dott.Gianfrancesco D’Andrea, il contributo video di Guido D’Onofrio, massimo esperto di Caruso.

I prossimi progetti che vedranno protagonisti i due artisti lirici Olga De Maio e Luca Lupoli, oltre alle nuove e ricche puntate di Noi per Napoli Show in Tv, consisteranno in varie attività concertistiche, Concerto di Capodanno 2021 e in alcuni prestigiosi premi di cui saranno insigniti a livello nazionale ed anche novità discografiche.

