Mentre sui social appaiono delle anticipazioni di quello che potrebbe essere il suo nuovo singolo, Noemi annuncia le date del suo “NOSTALGIA SUMMER TOUR”. In attesa di vederla live nei teatri a novembre e al Palazzo dello Sport di Roma a dicembre, Noemi si esibirà in alcune location suggestive del nostro Paese questa estate. Giovedì 7 agosto porterà il suo live a Baia Domizia (Caserta), all’Arena dei Pini Summer Festival.

I biglietti per assistere al concerto, organizzato da Friends & Partners e Veragency saranno disponibili in prevendite da venerdì 18 aprile, alle ore 18.

In tutti gli appuntamenti live Noemi porterà le canzoni del suo ultimo album NOSTALGIA che, uscito il 28 febbraio per Columbia Records / Sony Music Italy, ha esordito come più alta nuova entrata nella classifica ufficiale Fimi/Gfk, ed è il suo settimo album in studio.

NOSTALGIA è un’opera sentimentale in cui Noemi da valore al passato ma senza rimpiangerlo immergendosi in emozioni profonde, spaziando tra canzoni classifiche ma intense come l’ultimo singolo presentato al festival di Sanremo “Se ti innamori muori” a elementi di blues, cantautorato contemporaneo e influenze elettroniche in un mix che spazia tra ballad romantiche e tracce uptempo avvalendosi anche della collaborazione delle penne di Colapesce, Mahmood e Blanco ma anche delle voci di Carl Brave, Neffa e Tony Effe. L’unione tra tutto questo è il suo timbro unico ed inconfondibile.

L’album rappresenta il frutto di un percorso di ricerca artistica sonora e testuale, in cui la cantautrice ha scritto diversi brani in esso contenuti, collaborando con stimati musicisti e produttori e traendo ispirazione da molteplici influenze musicali. NOSTALGIA è un progetto creativo dinamico e che riecheggia l’evoluzione artistica di Noemi, un universo artistico ricco di sfumature e contaminazioni.

Noemi sarà protagonista del CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO DI ROMA, promosso da CGIL, CISL, UIL, organizzato da iCompany. Dopo l’esperienza dello scorso anno, tornerà su quel palco ancora in veste di conduttrice insieme a ERMAL META e BIGMAMA e si esibirà in alcuni dei suoi più grandi successi.

