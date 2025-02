NOEMI annuncia il nuovo album e il tour teatrale che la porterà anche a Napoli, il 9 dicembre al teatro Augusteo

3 minuto di lettura

NOEMI annuncia oggi NOSTALGIA, il nuovo album in uscita venerdì 28 febbraio 2025, disponibile in pre-save e in pre-order e le nuove date live nei teatri in autunno. Martedì 9 dicembre si esibirà a Napoli, nella sua unica data in Campania, al Teatro Augusteo. I biglietti saranno disponibili su Ticketone e nei punti vendita abituali a partire da martedì 4 febbraio alle ore 13:00.

Il tour, prodotto da Friends & Partners, la vedrà esibirsi a Firenze (17 novembre 2025, Teatro Cartiere Carrara), Torino (19 novembre 2025, Teatro Concordia), Milano(21 novembre 2025, Teatro Dal Verme), Padova (26 novembre 2025, Gran Teatro Geox) e Brescia (28 novembre 2025, Teatro Dis_Play), Assisi (1 dicembre 2025, Teatro Lyrick), Palermo (4 dicembre 2025, Teatro Golden), Catania (5 dicembre 2025, Teatro Metropolitan), Napoli (9 dicembre 2025, Teatro Augusteo), Bari (11 dicembre 2025, Teatro Team), per concludersi a Bologna (15 dicembre 2025, Teatro Duse).

Con NOSTALGIA, il suo settimo album in studio, Noemi si presenta in una nuova luce, con un progetto che esplora emozioni profonde, intrecciando blues, cantautorato contemporaneo e influenze elettroniche in un mix che spazia tra ballad romantiche e tracce uptempo.

Al centro di tutto il progetto c’è l’emozione da cui prende il titolo l’album; in tutti i brani è sempre presente un rimando al passato, ai ricordi come un legame tra chi si è stati e chi si diventerà. La nostalgia in questo contesto è un sentimento positivo, confortante e coinvolgente; se la malinconia può essere associata a dei toni freddi come il blu, che evocano sensazioni di rimpianto e rimorso, la nostalgia rimanda ai colori caldi, come l’arancione, al calore dei ricordi delle cose belle vissute e delle persone amate.

Noemi parteciperà in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Se t’innamori muori”, scritto e composto da Mahmood, Blanco e Michelangelo e prodotto da Michelangelo. Il brano porta alla luce una riflessione sui sacrifici e sulle scelte che si mettono in atto quando si è innamorati, unendola alla dicotomia di Eros e Thanatos e prendendo ispirazione dai concetti letterari di piccola morte e fragilità dell’animo umano di fronte al sentimento. “Se t’innamori muori” affronta il tema della difficoltà di fidarsi della persona di cui ci si innamora, e di quanta fragilità e vulnerabilità questo richieda. Dal titolo è chiara la sensazione di abbandono all’altro che si prova nell’innamoramento, paragonata a una sorta di morte interiore ma serena, perché l’amore vero e reciproco è più forte di ogni paura e insicurezza. Non si parla solo di relazioni romantiche ma anche di maternità: se t’innamori, muori serenamente anche nell’affetto verso un figlio, massima espressione di amore incondizionato.

Noemi vivrà questa edizione del Festival di Sanremo in una veste inedita, affiancata per la prima volta dalla Gialappa’s Band con cui racconterà e commenterà, entrando per la prima volta nei social di un’artista, la settimana della kermesse. Insieme al duo, noto per l’ironia tagliente e lo stile inconfondibile, Noemi offrirà al pubblico uno sguardo del tutto nuovo sul Festival, raccontandolo dalla prospettiva di una protagonista in gara durante le frenetiche giornate sanremesi, tra contenuti backstage, sguardi inediti e altre sorprese. Un racconto che mescola emozioni, irriverenza e retroscena inaspettati, grazie alla complicità tra la sagacia di Noemi e l’umorismo dissacrante della Gialappa’s. Questa collaborazione esclusiva, che vede l’incontro tra la Gialappa’s Band e un artista in gara, promette di sorprendere e coinvolgere, regalando al pubblico un modo diverso di vivere i momenti sanremesi, tra performance indimenticabili e un tocco di ironia.

Nella serata di venerdì 14 febbraiodedicata alle cover, Noemi si esibirà con il brano “Tutto il resto è noia”, di Franco Califano, in duetto con Tony Effe. Questa inedita collaborazione che vede i due artisti interpretare il brano del cantautore romano rappresenta anche la prima collaborazione presente all’interno dell’album, che vede anche la presenza di Neffa nella title track “Nostalgia” e il ritorno della fortunata collaborazione conCarl Brave in “Bosco Verticale”.

