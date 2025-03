Noemi a Verissimo: “Ho sofferto di derealizzazione”. E il sogno di diventare mamma

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Io ci spero un po'", così Noemi ha parlato del desiderio di diventare mamma. La cantante è stata ospite oggi, sabato 1 marzo, a Verissimo per un racconto inedito della sua carriera, della sua vita privata e dell'esperienza al Festival di Sanremo 2025 dove ha partecipato con il brano 'Se t'innamori muori'. Noemi ha parlato del suo matrimonio con Gabriele Greco, bassista della sua band: "Ero molto sfortunata in amore prima di incontrare Gabriele. Ormai stiamo insieme da 16 anni ed è stata la prima persona con cui mi sono davvero buttata, senza limitarmi". "La vita di coppia non bisogna mai darla per scontata. Si attraversano periodi belli, altri più complicati”, ha raccontato Noemi. Noemi ha espresso il desiderio di diventare mamma: "La notte questo pensiero un po’ mi sveglia. Io ci spero un po’". La cantante ha confessato di aver sofferto di derealizzazione in passato: "Ho vissuto un periodo in cui mi sentivo persa. Dopo il 2012, ho vissuto un periodo di derealizzazione – racconta Noemi -, pensavo di essermi staccata dalla realtà. C'erano delle cose che dentro di me non avevo ancora risolto e Gabriele mi è stato accanto e non è mai fuggito". —[email protected] (Web Info)

