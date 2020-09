Nocera: tentato omicidio di un cittadino indiano in un Money trasfer, arrestato l’autore

Condividi

Gli Agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto v.B., cittadino indiano del 1968, regolare sul territorio nazionale, per tentato omicidio nei confronti di un suo connazionale. L’autore del delitto, incensurato, dopo un tentativo di estorsione nei confronti di un altro cittadino indiano, titolare di un negozio Money Transfer di Nocera, ha raggiunto presso il citato esercizio il connazionale, aggredendolo prima verbalmente e successivamente colpendolo con un coltello, con più fendenti, in zone vitali del corpo. Gli agenti della Polizia di Stato, appartenenti al Commissariato di P.S. di Nocera Inferiore, sono intervenuti sul posto, cogliendo in quasi flagranza il responsabile del reato, che si stava allontanando dal luogo del reato, con copiose tracce di sangue della vittima sulla propria persona.

Gli Agenti della Polizia hanno quindi fermato nell’immediatezza l’aggressore e lo hanno tratto in arresto per tentato omicidio ed estorsione.

Recuperata anche l’arma utilizzata per commettere il reato, un coltello a serramanico di circa 20 cm, che è stato sottoposto a sequestro dalla Polizia.

La vittima, un cittadino indiano del 1972, è stato soccorso da un’ ambulanza del 118, avendo riportato gravi lesioni da taglio necessitanti numerosi punti di sutura ed è stato ricoverato in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Scientifica di Salerno per i rilievi specialistici. L’autore del delitto è stato quindi tradotto presso la Casa Circondariale di Salerno, in attesa della fissazione della rituale udienza di convalida.

