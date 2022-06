Condividi

“No alla violenza: il calcio come momento di amore identitario e di aggregazione sociale“: questo il titolo dell’incontro in programma mercoledì 15 giugno alle ore 19,00 a Napoli: l’iniziativa si svolge presso la sede dell’Associazione ‘Ciro Vive‘ che si trova nel quartiere di Scampia in Viale della Resistenza 15.

L’incontro ha una triplice valenza: sportiva, sociale e culturale. Si parlerà di amore identitario, attraverso il libro di Paolo Trapani dal titolo ‘Napoli sulla pelle’, ma anche del calcio come strumento di aggregazione sociale e di contrasto ad ogni forma di violenza.

Antonella Leardi, Presidente dell’Associazione ‘Ciro Vive’, e le giornaliste Mary D’Onofrio, che modera l’incontro, Valeria Grasso, di , e Luciana Esposito, direttore del portale www.napolitan.it All’evento di mercoledì 15 giugno intervengono, Presidente dell’Associazione ‘Ciro Vive’, e le giornaliste, che modera l’incontro,, di www.juorno.it , e, direttore del portale