Nino Buonocore: “Salviamo la musica dall’omologazione. Sanremo oggi? Troppo spettacolo”

0 minuto di lettura

Condividi

Sinossi: Coerenza, talento e una ricerca musicale. Ha firmato brani iconici come ‘Scrivimi’ e ‘Rosanna’, accompagnando intere generazioni con la sua eleganza compositiva. Nel nuovo episodio del vodcast Adnkronos il cantautore napoletano racconta il suo nuovo album di inediti e svela il suo sogno nel cassetto: “Scrivere una commedia musicale”.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.