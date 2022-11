Niha: è in radio il nuovo singolo “La cosa giusta”

Condividi

La gioventù come espressione di un periodo di vita che si manifesta spesso con l’irruenza e la caparbietà tipica dei giovanissimi, e ovviamente in tanti sbagli. Il tema viene cantato in “La cosa giusta“, nuovo singolo dell’artista Niha in radio da venerdì 11 Novembre.

Niha canta le sue storie, racconti di una ragazza di 19 anni, che parlano di insicurezze dell’amore relative alla sua età, storie d’amore e di mare, del buio della notte e della luce delle stelle. I contrasti si fanno evidenti proprio per la giovane età che sa dare e sa togliere; quando si ha meno di venti anni, come appunto l’età di Niha , fare “la cosa giusta” può significare anche fare dei passi sbagliati. E poi ci sono i sogni che si infrangono nelle inevitabili incomprensioni, le scuse per le colpe che ci si prende. Ma in tutto ciò, afferma l’artista, può comunque affiorare la consapevolezza che, se si è dato amore non ci si deve mai pentire e continuare a credere in esso.

Niha, è la parte artistica di Sonia, bambina che dall’età di otto anni comincia a esibirsi con la sua voce, già un po’ adulta, in concorsi e palchi in giro per l’Italia, dove stupisce le giurie e il pubblico con le sue esibizioni che fanno dimenticare proprio la sua giovane età. Sonia vuole crescere musicalmente e comincia a studiare musica e canto, inseguendo il suo sogno molto spesso da sola, chiusa nella sua camera a cercare il “suo modo” di raccontare storie. Inizia pian piano a scrivere le prime canzoni, facendole ascoltare in primis agli amici: Niha compone sia la parte musicale che testuale dei brani, che prendono forma durante gli spostamenti tra il mare della Calabria e il traffico di Roma. Sono storie comuni, storie normali, cantate però da una voce tutt’altro che ordinaria; come per magia, i suoi racconti in musica arrivano ad essere ascoltati da alcuni attenti produttori, e si realizza così un piccolo pezzo del suo grande sogno. Ormai la piccola Sonia è cresciuta, si sveglia e si guarda allo specchio in versione più matura e più sicura, con una voce ed un suono nuovo nella testa: “Buongiorno Niha!”. Ed ecco che prende vita il suo alter ego artistico, con un sorriso ed una precisa identità, inizio di una nuova storia tutta da scrivere, ancor meglio cantare!