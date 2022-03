Nicole Bullet presenta il videoclip del suo ultimo singolo “Quasi mai”, online su youtube dalle 14:00 di lunedì 14 marzo

Condividi

Dalle 14:00 di Lunedì 14 Marzo, sul canale ufficiale dell’artista, sarà online il videoclip di “Quasi Mai“, ultimo singolo di Nicole Bullet, distribuito da Artist First. La cantautrice, entrata a far parte della scuderia di Petricore, ha annunciato sui suoi canali social l’uscita del video del brano che ha segnato il suo passaggio dal mercato internazionale a quello italiano.

“Quasi Mai“ è un singolo autobiografico, che racconta l’incertezza di una generazione disillusa, cresciuta tra due secoli, in un mondo che ci vuole perfetti ed impeccabili a qualsiasi costo, anche quello di sacrificare i propri sogni e la propria salute mentale.

“Ho scritto questa canzone ripensando al mio percorso. Essendo nata in una terra come la Sicilia, l’unica via possibile mi sembrava la fuga. Ci ho messo un po’ a capire che ovunque io vada porterò sempre me stessa con me.”

I temi della felicità e della realizzazione personale sono al centro del testo e del video di “Quasi mai“. Il giudizio della società è sempre in agguato, pronto a ferire chi intraprende un percorso di vita non convenzionale. “Devi fare l’università” per avere una prospettiva lavorativa, più che per seguire le tue passioni.

“Devi accontentarti di ciò che c’è. Seguire la traiettoria. È come se avessimo delle tappe obbligatorie nella vita, degli step da rispettare, delle aspettative da soddisfare. Io ho seguito le mie inclinazioni senza farmi troppo condizionare. Fortunatamente ho una famiglia che supporta le mie ambizioni, ma non è così per tutti”.

Nicole Bullet ci ricorda l’importanza di non ricercare all’esterno ciò che solo guardando dentro noi stessi possiamo trovare, attraverso un brano synth pop dal respiro internazionale, scritto in collaborazione con Rene Maierhofer, prodotto da Matteo Brioschi e mixato da Thomas Calvi negli studi Petricore. “Quasi Mai” rappresenta un’anticipazione di un anno ricco di novità per l’artista, già a lavoro per perfezionare il suo disco d’esordio.

BIOGRAFIA NICOLE BULLET

Nicole Bullet torna in Italia a maggio del 2021, dopo aver vissuto in Inghilterra per cinque anni, durante i quali ha concluso un percorso di studi in Cantautorato Moderno all’Università di East London.

Il sound della cantautrice è influenzato dal pop internazionale, tra electro pop e musica disco, e ispirato ad artisti come Charli XCX, Madonna, Taylor Swift e Conan Gray. Nei testi vulnerabili dell’artista trovano spazio le sue mille storie da raccontare, attraverso metafore suggestive ed una voce cruda e onesta, che spingono l’ascoltatore a camminare su un filo sottile insieme a Nicole, trascinati nel suo mondo fatto di luci ed ombre, immagini riflesse e disarmante energia femminile.

