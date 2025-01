Nicola Vitiello è il nuovo rettore della Scuola Sant’Anna di Pisa

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Nicola Vitiello, professore ordinario di Bioingegneria, è il nuovo rettore della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa per il mandato 2025-2031. Vitiello entrerà in carica dall’8 maggio 2025, al termine della scadenza naturale del mandato della rettrice Sabina Nuti. Nell'assemblea pubblica tenutasi presso l'Aula Magna della Scuola, il presidente del seggio, Marc Sorel, ha comunicato i risultati del primo scrutinio, che si è tenuto nei giorni martedì 28 e mercoledì 29 gennaio. È stato superato il quorum richiesto per considerare valido lo scrutinio: su 1.471 aventi diritto al voto, hanno votato in 1.056, pari al 71,84%. I candidati hanno riportato i seguenti voti ponderati: Arianna Menciassi, professoressa ordinaria di Bioingegneria: 367,09 voti ponderati; Nicola Vitiello, professore ordinario di Bioingegneria: 563,42 voti ponderati. Schede bianche: 125,48 voti ponderati. Vitiello ha pertanto superato la soglia di eleggibilità, fissata a 528,00 voti ponderati. Nicola Vitiello, nato a Castellamare di Stabia il 31 agosto 1983, è professore ordinario di Bioingegneria e responsabile scientifico del Wearable Robotics Lab, dove sviluppa esoscheletri indossabili per l’assistenza motoria e la riabilitazione. È entrato alla Scuola Sant’Anna come Allievo ordinario di II livello (Laurea Magistrale), per poi conseguire il dottorato di ricerca in Biorobotica. Da lì ha iniziato la carriera accademica alla Scuola Sant’Anna. Nel 2016 ha fondato la spin off Iuvo, il cui obiettivo è sviluppare tecnologie robotiche indossabili e promuoverne lo sfruttamento commerciale nel settore delle tecnologie per la salute, nel mondo industriale e nel mercato consumer. "Vorrei ringraziare tutta la Scuola per questo momento di confronto e di crescita di tutta la nostra comunità. I miei sinceri ringraziamenti anche alla mia collega Arianna Menciassi con la quale ho condiviso questo percorso e alla rettrice uscente Sabina Nuti: con lei la Scuola ha acquisito prestigio e reputazione", ha commentato il nuovo rettore Vitiello. —[email protected] (Web Info)

