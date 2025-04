Nicola Carraro, come sta il marito di Mara Venier: “È successa una cosa stranissima”

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Noi sottovalutiamo le nostre eccellenze ospedaliere", con queste parole Nicola Carraro ha mostrato sui social i progressi della sua condizione fisica. Il marito di Mara Venier ha condiviso un video sui social in cui mostra di essere in grado di camminare dopo mesi costretto a stare in una sedia a rotelle a causa dei dolori. "È successa una cosa stranissima. Sono stato cinque mesi senza potermi alzare, con dolori forti ogni volta che mi alzavo", ha detto Nicola Carraro nel video postato sui social. "Poi la vita è strana, noi sottovalutiamo le nostre eccellenze ospedaliere", ha continuato il produttore cinematografico che ha spiegato di aver avuto la fortuna di conoscere un professore dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, Altin Stafa, che lo ha aiutato moltissimo: "Mi ha inquadrato il problema e me lo ha risolto in dieci minuti". E poi, la sorpresa: "Mi alzo in piedi e cammino", ha detto con grande gioia Carraro, mostrando davanti alla telecamera di riuscire a stare in piedi e a muovere dei passi da solo, senza l'aiuto di nessuno. "Miracolo? No, sono le eccellenze ospedaliere del nostro Paese", ha concluso. Il produttore cinematografico italiano negli ultimi mesi si era trasferito a Milano dove era seguito da una equipe di medici specializzati. E sui social era stato lo stesso Nicola Carraro a mostrarsi in carrozzina per la prima volta: "Una combinazione micidiale tra ernia del disco e polmoni mi ha steso", aveva spiegato il produttore aggiornato i follower sulle sue condizioni di salute. —[email protected] (Web Info)

