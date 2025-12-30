Nick Kyrgios, in direzione ostinata e contraria

Nick Kyrgios è un tennista che, ogni volta che entra in campo, divide. Non serve vederlo giocare a lungo, bastano pochi scambi per capire che non è uno come gli altri. Non segue il copione, non cerca approvazione e non sembra mai davvero a suo agio dentro le regole. Non gioca mai solo contro un avversario, ma contro l’idea stessa di come dovrebbe comportarsi un campione.

