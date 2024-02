Condividi

La Fondazione Aidr si congratula con il Consiglio di Amministrazione di

Poste Italiane S.p.A per la recente nomina di Giuseppe Lasco a nuovo Direttore Generale

dell’azienda.

In qualità di Direttore Generale, Giuseppe Lasco avrà la responsabilità di gestire e coordinare le

strutture aziendali del Gruppo, lavorando a stretto contatto con l’Amministratore Delegato Matteo

Del Fante.

La Fondazione Aidr ha sempre sostenuto e riconosciuto il ruolo centrale di Poste Italiane

nell’ambito dei servizi online a cittadini ed imprese – ha dichiarato Mauro Nicastri, presidente della

Fondazione Aidr. La nomina di Giuseppe Lasco rappresenta un ulteriore passo avanti nella

leadership di Poste Italiane e siamo certi che il suo contributo sarà ancora più forte e fondamentale

per il successo e la crescita dell’azienda – ha concluso Nicastri.