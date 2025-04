New York, elicottero precipita nel fiume Hudson: 6 morti – Video

0 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Un elicottero è precipitato oggi nel fiume Hudson a New York, le 6 persone a bordo sono morte nell'incidente. Sul velivolo viaggiavano un pilota, due adulti e tre bambini. I passeggeri erano turisti provenienti dalla Spagna, secondo quanto riferito dalle fonti. L'incidente è avvenuto attorno alle 15.15 locali. Testimoni hanno visto il velivolo 'spezzarsi in due' e precipitare nei pressi del Pier 40. Video pubblicati sui social hanno documentato il disastro, evidenziando il distacco di almeno una parte dell'elica. Dopo l'incidente la Guardia Costiera ha bloccato il traffico di imbarcazioni nella zona per permettere le operazioni di soccorso. —internazionale/[email protected] (Web Info)

