New Orleans, si lancia con l’auto sulla folla e spara: almeno un morto

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Almeno una persona ha perso la vita e altre sono rimaste ferite dopo che un'auto si è lanciata contro la folla a New Orleans, in Bourbon Street, nelle prime ore di oggi. Lo ha riferito la polizia di New Orleans all'emittente Abc News parlando di atto intenzionale avvenuto in una zona affollata di turisti durante le celebrazioni di Capodanno. La Cbs parla di ''numerose vittime'' e spiega che, dopo essersi lanciato ad alta velocità contro la folla, l'autista è sceso dal mezzo e ha cominciato a sparare. I fatti sono avvenuti all'incrocio tra Bourbon Street e Iberville Street intorno alle 3:15 del mattino, precisa Wgno. —internazionale/[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.