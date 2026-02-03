Neve al Nord, 20 gradi al Sud e piogge persistenti: il meteo dei prossimi giorni

Mercoledì 4. Al Nord: piogge, più diffuse su Lombardia e Nord Est. Al Centro: piogge e rovesci diffusi. Al Sud: instabile, alto rischio temporali.

Martedì 3. Al Nord: pioggia e neve verso il Nordest. Al Centro: piogge forti in Toscana, Umbria e Lazio. Al Sud: maltempo in Sardegna.

Infatti, anche il weekend vedrà un fronte atlantico dispensare piogge sempre sulle stesse zone cioè lungo il versante tirrenico e sulle Isole Maggiori: anche a Niscemi la situazione meteorologica non aiuterà la gestione del dissesto idrogeologico.

Mercoledì il maltempo colpirà nuovamente il Nord-Est, le regioni centrali tirreniche e la Sardegna con fenomeni che potrebbero risultare persistenti e forti: si rischiano situazioni potenzialmente critiche a causa dei terreni saturi, dopo un gennaio molto piovoso.

Dalla tarda mattinata di martedì le temperature inizieranno a salire con un rialzo della quota neve e piogge diffuse in Pianura Padana centro-orientale, in Sardegna e sul versante tirrenico, dalla Toscana al Lazio; attenzione ai rovesci anche intensi specie sulle regioni tirreniche e in Friuli Venezia Giulia.

