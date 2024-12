Neri Marcorè al Cineforum Arci Movie

4 minuto di lettura

Al cinema Pierrot di Napoli per presentare “Zamora”

insieme a Ruggero Cappuccio,

Giovanni Esposito e Anna Ferraioli Ravel

Martedì 10 dicembre nella sala di Ponticelli

alle ore 18 e alle 21



Il Cineforum di Arci Movie, giunto alla 34esima edizione, si prepara ad accogliere un grande protagonista della settima arte e del mondo dello spettacolo, Neri Marcorè. L’eclettico artista interverrà al cinema Pierrot di Napoli martedì 10 dicembre 2024, alle proiezioni delle ore 18 e delle 21, per presentare “Zamora”, suo esordio alla regia, e per incontrare il pubblico. Ad accompagnarlo ci saranno lo scrittore e regista Ruggero Cappuccio, direttore del Campania Teatro Festival, e due artisti del cast del suo primo lungometraggio.

Nella sala di via De Meis arriveranno, infatti, anche Giovanni Esposito – lunga carriera tra produzioni cinematografiche e televisive, è stato volto di diverse commedie e fiction e protagonista di celebri programmi in TV – e Anna Ferraioli Ravel, dal 2014 attrice in tanti film per il piccolo e grande schermo e un curriculum ancora più lungo a teatro.

«La nostra rassegna continua nella sua costante missione, spesso molto impegnativa, di far incontrare grandi artisti con il nostro pubblico e il territorio di Ponticelli, e Neri Marcorè ha accettato con entusiasmo di venire a Napoli per presentare il suo bellissimo film scegliendo di visitare un periferia spesso sentita molto lontana dal centro ma che ha fatto della passione del cinema, e della qualità della nostra rassegna, un momento forte di resistenza culturale» evidenzia Roberto D’Avascio, presidente dell’associazione Arci Movie.

Da Ken Loach a Francesco Rosi, da Mario Martone a Toni Servello, da Pupi Avati a Nanni Moretti. Ancora una volta la rassegna di Arci Movie porta nella sala di Napoli Est un artista di grande spessore, tra i più importanti protagonisti del cinema, della TV e dello spettacolo degli ultimi trent’anni.

Diplomatosi interprete parlamentare nel 1990, Neri Marcorè inizia la sua carriera artistica professionale pochi mesi dopo come imitatore, in programmi di lustro Rai, affiancato da grandi della tv quali Raffaella Carrà, Giancarlo Magalli, Serena Dandini. L’inizio di un percorso teatrale, che non si è mai interrotto fino ai nostri giorni, è datato al 1993 con “La finta ammalata” di Goldoni. Seguono molti titoli con i quali negli anni mette in scena Pennac, Gaber, Pasolini, De André, Saviano, i Beatles, Galeano, Serra, Soriano. Marcorè è stato, poi, conduttore televisivo, musicista e cantante. Il primo ruolo da protagonista al cinema gli viene offerto da Pupi Avati ne “Il cuore altrove” (2003) col quale si aggiudica un Nastro d’argento e la candidatura ai David, replicata con “La seconda notte di nozze”, due anni dopo. Negli ultimi venti anni è stato protagonista di tanti film e fiction televisive tra cui “Papa Luciani”, “Tutti pazzi per amore”, “Smetto quando voglio – Trilogia”, “Latin lover”, “Quando” e “I peggiori giorni”. Nel 2020 è stato insignito del titolo di Ufficiale nell’Ordine al merito della Repubblica Italiana per il suo impegno civile e per aver ideato e realizzato RisorgiMarche, festival musicale, solidale ed ecologico a sostegno delle comunità colpite dal sisma del 2017.

Il suo “Zamora” racconta la storia di Walter Vismara, contabile in una fabbrichetta di Vigevano che da un giorno all’altro chiude. Vismara si ritrova catapultato in un’azienda avveniristica a Milano al servizio del cavalier Tosetto. Andrebbe tutto bene se non fosse che costui ha il pallino del football e obbliga tutti i suoi dipendenti a sfide settimanali scapoli contro ammogliati. Walter, che considera il calcio uno sport demenziale, si dichiara portiere solo perché è l’unico ruolo che conosce e non sa che da quel momento, per non perdere l’impiego, sarà costretto a partecipare agli allenamenti. Subisce lo sfottò dei colleghi: tra questi l’ingegner Gusperti che lo ribattezza sarcasticamente “Zamora”, il fenomenale portiere spagnolo degli anni ’30. Sentendosi umiliato, il ragioniere escogita un piano del tutto originale per vendicarsi.

La kermesse di Arci Movie proseguirà fino a maggio. Il tesseramento per l’edizione 2024-2025 prevede un abbonamento per 25 film a 50 euro e una nuova tessera dedicata esclusivamente ai giovani fino a 30 anni con l’ingresso a 25 film al costo di 25 euro. Il biglietto per la singola proiezione costa 5 euro. È possibile tesserarsi presso il Pierrot (via De Meis 58) durante le serate del Cineforum e ogni lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 10 alle 12. Inoltre, è possibile recarsi presso la sede di Arci Movie (via De Meis, 221) dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 13.

La rassegna di Arci Movie, con il contributo di Regione Campania e Film Commission Regione Campania e con il patrocinio del Comune di Napoli, si svolge in collaborazione con Arci Nazionale, UCCA e con diverse realtà associative di Napoli Est. I dettagli e altre curiosità dei titoli del Cineforum sono disponibili su www.arcimovie.it e sui social dell’associazione.

