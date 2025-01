Neonata ritrovata a Cosenza, la piccola Sofia e la mamma lasciano la clinica

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – La piccola Sofia ha lasciato la clinica del 'Sacro Cuore' di Cosenza insieme ai genitori, mamma Vittoria e papà Federico, e il fratellino (VIDEO). Dinanzi alla struttura decine di persone e curiosi, che hanno accompagnato l'uscita della famiglia con applausi scroscianti. I genitori della piccola Sofia, rapita da una coppia per alcune ore nel pomeriggio di martedì scorso e poi riconsegnata alla famiglia, non hanno inteso rilasciare dichiarazioni ai giornalisti. Entrambi, ancora visibilmente scossi, sono tornati a casa a bordo di una vettura, scortata dalla polizia di Stato. "Tutto a posto. Vogliamo solo riposare" ha detto la madre di Sofia, Valeria Chiappetta, all'uscita dalla clinica del 'Sacro Cuore' a Cosenza, da cui è stata appena dimessa. "Grazie a tutte le forze dell'ordine, ai cittadini, all'équipe medica del 'Sacro Cuore'. Mi sto riprendendo". La madre della neonata, a chi le ha chiesto se conoscesse Rosa, la donna arrestata per il rapimento della figlia, ha risposto: "No assolutamente. Non so chi sia". —[email protected] (Web Info)

