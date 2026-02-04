Nek: “Sanremo? Quest’anno dal divano, poi volo in tour in Europa”

0 minuto di lettura

Condividi

Dal tour che sta per spiccare il volo, prima in Italia e poi in Europa, fino al Sanremo che guarderà dal divano e per il quale “ovviamente”, spiega, tiferà “per Francesco Renga”. Filippo Neviani in arte Nek ospite della nuova puntata del vodcast di Adnkronos, si racconta tra progetti e privato. Dal successo di ‘The Voice Kids’ al nuovo disco, che uscirà “con calma e senza ansia di pubblicare”.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.