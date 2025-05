Nek papà geloso, la figlia 15enne confessa di avere un fidanzato e lui reagisce così

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Quanti papà nella mia situazione?", scrive Nek chiedendo supporto ai fan a corredo del video pubblicato sul suo profilo Instagram in cui scopre che la figlia Beatrice, di 15 anni, si è fidanzata. Esilarante la reazione del cantante che resta di sasso quando realizza di essere stato l'ultimo a saperlo. "Sei nel mood giusto?", chiede subito Beatrice al padre Filippo (Nek, al secolo Filippo Neviani) per testare il territorio. "Ti ricordi quando la mamma ti aveva detto che mi piaceva un ragazzo? In pratica io e questo ragazzo ci siamo messi insieme", ha detto la 15enne, tentennando. Gela il silenzio in casa Neviani. "Quando è successo?", ha chiesto il cantante dopo un lungo momento di silenzio. "Noi stiamo insieme da una settimana e mezzo. La mamma lo sa. Lo ha già approvato", ha spiegato la figlia. "Perché sono sempre l’ultimo a sapere le cose? Chi è?", ha replicato Nek portandosi una mano sul viso. Poi, ha chiesto più informazioni sull'identità del ragazzo. "E’ più grande di un anno, fa il mio stesso liceo ma un altro indirizzo", ha aggiunto Beatrice che non riesce a trattenere le risate. "Sono sempre ultimo a sapere le cose. Quando pensavate di dirmelo? Quando ti sposi magari dimmelo…", ha aggiunto Nek, visibilmente infastidito. “Ah secondo me siamo vicini”, lo provoca Beatrice. “Fan*ulo te e lui”, dice Nek, in conclusione, allontanandosi. —[email protected] (Web Info)

