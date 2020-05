Negoziantivesuvuani.it al servizio delle attività commerciali nell’area vesuviana

Condividi

Da poche settimane è nato il sito web negoziantivesuviani.it, la realizzazione di un nuovo modello di servizio e ricerca per tutti coloro desiderano essere informati in modo immediato e mirato di attivita commerciali nell’area vesuviana.

Da uno studio fatto sul web, si è appurato che la maggior parte di informazioni che l’utente cerca sono per lo più incomplete o errate (non aggiornate), questo a causa di una impossibilità di gestire le informazioni immesse sulle pagine.

In base alle recenti situazioni che hanno fatto cambiare il mercato e le modalità di vita quotidiane di tutti, il sito web è stato pensato e strutturato con un sistema di ricerca mirato ed indicizzato, con motori di ricerca di ultima generazione SEO, dando così la possibilità a chiunque desidera sapere se il negoziante/attività è aperta e/o sia necessario prenotare? Una volta individuato il negozio interessato si può accedere alle funzionalità di Whatapp o telefoniche e contattare il negozio, oppure, utilizzando l’apposito calendario, prenotare la data e l’orario della visita più comoda in base alla disponibilità in tempo reale, con la certezza di una risposta immediata e sicura, senza perdita di tempo.

Tutti i commercianti che desiderano essere presenti sulla piattaforma con una piccola somma di 69,00€ annuo, avranno la possibilità di avere, oltre le informazioni della loro attività, i collegamenti diretti alla modalità Whatsapp/Telegram e chiamata telefonica diretta da smatphone, inoltre con le credenziali di accesso potranno gestire le loro informazioni, inserire pubblicità con foto e prezzi (senza limitazioni di tempo e quantità) e condividerle su Facebook e altri social, così da avere un immediato contatto con i loro clienti.

Una delle caratteristiche della piattaforma ha come prerogativa di iscrizione solo le attività commerciali private che non fanno parte di un gruppi/catene o franchising, questo per poter interagire in modo più diretto e completo tra cliente e professionista.

Sicuri che l’informazione di questo servizio sia una svolta nella modalità di ricerca in tutte quelle località dove la numerosità della popolazione necessità informazione dettagliata e immediata, vi chiediamo gentilmente di poter dare voce a questa nuova iniziativa che sarà una vera comodità e necessità per i periodi futuri.