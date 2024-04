0 minuto di lettura

(Adnkronos) – I Los Angeles Lakers vincono 110-106 sul campo dei New Orleans Pelicans e si qualificano ai playoff da settima della Western Conference e affronteranno al primo turno i Denver Nuggets, campioni in carica. A trascinare i californiani il solito LeBron James che, pur faticando al tiro (6/20), va a referto con 23 punti, 9 rimbalzi e 9 assist ed è ben supportato da Anthony Davis (20 punti e 15 rimbalzi) e D'Angelo Russell (21 punti e 6 assist). Ai padroni di casa non basta la grande prova di Zion Williamson: nella sua prima esperienza di post-season la stella dei Pelicans ha trascinato i suoi alla rimonta dal -18 con 40 punti, 11 rimbalzi e 5 assist tirando con il 63% dal campo. Un dolore intenso alla gamba sinistra, però, lo costringe ad abbandonare la partita a 3 minuti dalla fine e rientrare negli spogliatoi proprio nel momento decisivo. —[email protected] (Web Info)

