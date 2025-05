‘’Nayef e Norah. L’Amore non tace’’ edito da CasaSanremo Edizioni Prefazione a cura dell’Avv. G.Ettore Gassani

1 minuto di lettura

Originale, introspettivo e romantico: in primis, ripercorre il dramma di due popoli in conflitto, il dolore e la speranza che accompagna la ricerca di identità dei protagonisti, Nayef e Norah, due gemelli separati al momento della nascita, figli di una coppia mista. Dà voce al tumulto ed effluvio di passioni che denota il loro giovane animo nell’approcciarsi per la prima volta al sentimento dell’amore, un amore non semplice da vivere perché compromesso dalla diversa appartenenza etnico-territoriale: ‘’ qui vale solo una regola, gli arabi non vanno con gli ebrei e gli ebrei non vanno con gli arabi. Se una donna israeliana si frequenta con un uomo palestinese viene subito giudicata come quella che va con il nemico. Abbiamo continuato a sognare un futuro in cui le nostre differenze non sarebbero state più motivo di divisione, ma una fonte di arricchimento reciproco’’.

Una storia simbolo di tante vite spezzate e di molte famiglie divise dal conflitto e da un inutile odio, ma anche emblema di speranza, di come l’amore e la verità possano emergere nei momenti più drammatici.

ll libro non intende fornire soluzioni, ma raccontare i sentimenti e il bisogno di pace che accompagna ogni guerra: un racconto filtrato attraverso gli occhi e la vita di due giovani ragazzi, che sperimentano quanto sia difficile vivere con una doppia identità in un mondo dove l’altro è additato come diverso solo perché possiede un’altra cultura e tradizioni differenti dalle proprie.

