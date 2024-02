Condividi

(Adnkronos) – "Non abbiamo i documenti per dire che Putin abbia ordinato l'omicidio". E' quanto ha detto oggi Alessandro Orsini in studio a Prima di Domani, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rete4. "E' possibile che questi documenti vengano fuori più avanti, ma allo stato attuale delle nostre conoscenze non ci sono" aggiunge il professore di sociologia del terrorismo internazionale, sottolineando come si possa pronunciare una "condanna morale" del "regime detentivo di Navalny, non altro". —internazionale/[email protected] (Web Info)